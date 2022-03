Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un gros conseil pour l’avenir de Sampaoli !

Publié le 9 mars 2022 à 5h30 par T.M.

A l’OM, la colère commence à monter. Toutefois, pour Rolland Courbis, ce n’est pas pour autant qu’il faut remercier Jorge Sampaoli.

La situation se tend du côté de l’OM. En effet, alors que le club phocéen s’est incliné face à l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, cette défaite a accentué les critiques sur la Canebière, notamment à l’encontre de Jorge Sampaoli. Désormais, l’Argentin ne fait plus vraiment l’unanimité à l’OM, notamment auprès des supporters. Les choix tactiques de Sampaoli ne cessent ainsi d’être pointés du doigt. De quoi le fragiliser pour son avenir ?

« Réclamer le départ du coach est prématuré »