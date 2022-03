Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de William Saliba sur son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa Conférence face à Bâle, William Saliba, prêté par Arsenal, a fait le point sur son avenir à l'OM.

Agé seulement de 20 ans, William Saliba fait preuve d’une grande maturité cette saison. Prêté par Arsenal à l’OM jusqu’à la fin de la saison, le défenseur réalise des prestations solides. A tel point que Pablo Longoria souhaiterait le conserver. « Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. Après, tout dépend des trois parties. C’est une question de valeur de marché » avait confié le président marseillais dans un entretien à La Provence . Arsenal, désireux de le rapatrier à la fin de la saison, ne devrait pas faire de cadeau à l’OM.

« On va s'assoir en fin de saison pour voir »