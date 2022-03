Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Boubacar Kamara, ça sent la fin...

Publié le 9 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec l'OM à l'issue de la saison, Boubacar Kamara semble de plus en plus proche d'un départ. Très convoité sur le marché, le jeune marseillais aurait un accord verbal avec l'Atlético de Madrid. Et même si rien n'est signé avec les Colchoneros, Kamara a de nombreuses autres options.

L'avenir de Boubacar Kamara est un sujet sensible à l'OM. Et pour cause, le défenseur central reconverti au milieu de terrain est le meilleur représentant de la formation marseillaise qui n'a pas été toujours très bien mise en avant. Mais alors qu'il s'est imposé comme un cadre de son club formateur, Boubacar Kamara voit son contrat s'achever en prochain et un départ libre semble plus que jamais à l'ordre comme le laissait entendre Pablo Longoria. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec. Je crois dans les anciennes valeurs du football, à l’attachement. Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu’au dernier moment, jusqu’à que j’aie un non définitif, j’y croirai. Je ne renonce jamais », assurait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Bien qu'il veuille toujours se battre, Pablo Longoria semble avoir conscience que ce dossier lui a échappé.

Kamara a un accord avec l'Atlético de Madrid