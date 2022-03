Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Kamara est connue !

Publié le 9 mars 2022 à 13h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble plus que jamais sur le départ de l'OM, et aurait même déjà un accord verbal avec l'Atlético de Madrid.

L'OM s'apprête à connaître une terrible désillusion avec Boubacar Kamara. En fin de contrat à l'issue de la saison, le jeune marseillais devrait partir libre et Pablo Longoria assumait d'ailleurs ses responsabilités dans ce dossier. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Un message qui en dit long sur le pessimisme de l'OM dans ce dossier.

Kamara a un accord avec l'Atlético