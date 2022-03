Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Depuis son arrivée, Messi est surpris par Neymar !

Publié le 10 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il a enfin retrouvé Neymar à la dernière intersaison après l’échec de son transfert au FC Barcelone à l’été 2019, Lionel Messi aurait été surpris par les habitudes que le Brésilien a prises à Paris.

Au cours de la dernière intersaison, le PSG est parvenu à mettre la main sur Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone était arrivé à expiration. Au Paris Saint-Germain, celui qui a depuis ajouté un septième Ballon d’or à son palmarès, a retrouvé son ancien coéquipier du Barça en la personne de Neymar avec qui il était aligné sur la ligne d’attaque blaugrana de 2013 à 2017 avant que ce dernier signe au PSG. Cependant, Neymar aurait considérablement choqué Lionel Messi.

