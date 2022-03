Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue de Dupraz fait sensation !

Publié le 10 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Prêté cet hiver par Angers, Sada Thioub a rapidement été repositionné à un poste de piston droit par Pascal Dupraz, et Bernard Blaquart qui l'a eu sous ses ordres à Nîmes reconnaît qu'il est surpris par cette adaptation.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé sur le marché, recrutant pas moins de sept nouveaux joueurs. Parmi eux, Sada Thioub a été prêté par Angers jusqu'à la fin de la saison. Mais alors qu'il arrivait initialement pour évoluer à un son poste naturel d'ailier droit, l'ancien Nîmois a finalement été reconverti dans un rôle de piston droit compte tenu du fait que Pascal Dupraz ait finalement opté pour un système à trois axiaux avec Falaye Sacko dans la charnière. Mais Sada Thioub s'est parfaitement acclimaté à son nouveau poste comme le souligne son ancien entraîneur Bernard Blaquart.

«Je suis très agréablement surpris»