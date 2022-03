Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prêt à plomber la succession de Mbappé ?

Publié le 10 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Le nom de Marcus Rashford revient au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Mais cela pourrait être sans compter sur Mauricio Pochettino. Explications.

La saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être au PSG. Arrivant au terme de son contrat, le Français est annoncé au Real Madrid. Si tel était le cas, Leonardo devrait alors frapper fort pour remplacer le champion du monde. Plusieurs noms circulent aux abords du Parc des Princes et dernièrement, c’est la piste menant à Marcus Rashford qui est revenu au premier plan au PSG. Actuellement à Manchester United, l’Anglais réfléchirait quant à son avenir avec les Red Devils.

Pochettino chamboule tout ?