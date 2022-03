Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui pour remplacer Jorge Sampaoli à l’OM ?

Publié le 10 mars 2022 à 5h00 par T.M.

La situation commence à se compliquer pour Jorge Sampaoli, au point qu’un départ de l’OM soit évoqué. Qui pourrait alors remplacer l’Argentin ?

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que Jorge Sampaoli est l’entraîneur de l’OM. Après des débuts tonitruants, l’Argentin est de plus en plus critiqué sur la Canebière. Pointé du doigt pour les résultats et ses choix étonnants, Sampaoli est vivement pointé du doigt par les supporters et les observateurs. De quoi jeter un énorme froid sur son avenir à l’OM. D’ailleurs, selon les informations de Luis Fregossi, un licenciement de Jorge Sampaoli ne serait pas à exclure.

Un nouveau entraîneur pour l’OM ?

D’ici peu, Pablo Longoria pourrait donc se séparer de Jorge Sampaoli, qui laisserait alors sa place sur le banc de l’OM. La question sera donc de savoir qui viendra la prendre. Vers qui se tournera le club phocéen ? Le nom de Lucien Favre, actuellement libre, est souvent revenu sur la Canebière. Le Suisse, passé par l’OGC Nice, n’avait d’ailleurs pas écarté un retour en Ligue 1. De même, l’option Laurent Blanc, récemment remercié par Al Rayyan, est évoquée par certains observateurs. Quid également d’un possible retour de Marcelo Bielsa ? Affaire à suivre…