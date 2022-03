Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de théâtre pour Paulo Dybala !

Publié le 10 mars 2022 à 15h00 par A.C.

Alors qu’une rencontre devait avoir lieu ce jeudi, la Juventus aurait décidé de renvoyer encore une fois la rencontre avec l’agent de Paulo Dybala, ce qui pourrait être un signal fort envoyé pour sa prolongation.

Si la défense semble inquiéter la presse catalane, c’est bien l’attaque du FC Barcelone qui pourrait connaitre un grand changement. Joan Laporta semble déterminé à offrir un grand numéro 9 à Xavi et la priorité semble clairement être Erling Haaland. Ce dernier est toutefois très cher et si Laporta aurait un plan pour récupérer 650M€ d’ici le mercato estival, au Barça on se prépare à toute éventualité. Ainsi, d’autres pistes auraient activé et l’une d’entre elles mènerait à Paulo Dybala, qui a l’avantage de ne rien couter, puisqu’il est en fin de contrat avec la Juventus.

Quelque chose se serait cassé entre Dybala et la Juve