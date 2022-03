Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi n’a pas à s’inquiéter pour sa prochaine recrue !

Publié le 10 mars 2022 à 12h00 par La rédaction

Sanctionné par le gouvernement britannique, Chelsea se retrouve dans une situation inédite et très compliquée. Cependant, rien ne devrait gêner dans le dossier Christensen qui est annoncé avec insistance au Barça.

Le FC Barcelone a déjà démarré son mercato estival. Après avoir été sur tous les fronts cet hiver, le club catalan n’a pas perdu de temps pour cibler ses prochaines recrues. En défense notamment. Xavi a redonné vie à l’attaque du Barça mais l’arrière-garde semble encore un peu fragile. Andreas Christensen devrait être la première recrue de Barcelone. En fin de contrat cet été avec Chelsea, l’international danois pourrait même passer la deuxième partie de sa visite médicale cette semaine. Mais la situation politique de Chelsea peut-elle l’empêcher de signer à Barcelone ?

Pas d’inquiétude pour Andreas Christensen