Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino est déjà décidé !

Publié le 10 mars 2022 à 10h15 par A.M.

Après la défaite du PSG contre le Real Madrid, l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc parisien ne semble plus faire aucun doute.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino semble avoir déjà imaginé son futur loin du PSG depuis plusieurs mois. Et la déroute face au Real Madrid n'arrange pas les choses, loin de là. En effet, l'élimination du club de la capitale qui avait pourtant le match en mains s'est effondré ce qui fragilise encore la situation du technicien argentin dont l'avenir ne passe plus par le PSG. Journaliste d' ESPN , Julien Laurens assure que Mauricio Pochettino ne sera plus là la saison prochaine et se dirige vers Manchester United.

«Pochettino ne sera pas là la saison prochaine»