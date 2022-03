Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche un message inattendu sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 10 mars 2022 à 9h00 par A.M.

Malgré l'élimination du PSG contre le Real Madrid, Leonardo assure que Mauricio Pochettino n'est pas en danger est fait toujours partie du projet. Au moins cette saison.

Comme Unai Emery et Thomas Tuchel avant lui, Mauricio Pochettino vient également de connaître une terrible désillusion sur le plan européen. En effet, après la victoire au Parc des Princes (1-0), le PSG avait réalisé une excellente première heure de jeu contre le Real Madrid à Bernabeu et menait même au score grâce à Kylian Mbappé. Mais en 30 minutes, les Parisiens ont tout perdu. Un triplé de Karim Benzema permet donc aux Madrilènes d'accrocher une qualification inespérée pour les quarts de finale, ce qui fragilise la position de Mauricio Pochettino, dont l'avenir était déjà plus qu'incertain. Mais Leonardo n'envisage pas de se séparer du technicien argentin. Pour le moment...

«Pochettino est toujours dans le projet de cette saison»