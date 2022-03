Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est encore envoyé au Real Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Robert Pirès pense que l'attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid ce qui le rapproche donc d'un départ du PSG à l'issue de son contrat qui s'achève en juin prochain. Le club de la capitale tente toutefois d'inverser la tendance en lui proposant une énorme prolongation de contrat, mais pour Robert Pirès, cela ne sera pas suffisant.

«Je le vois à Madrid»