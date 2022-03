Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier épineux bientôt réglé par Leonardo !

Publié le 10 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Xavi Simons semble finalement bien parti pour prolonger avec le club de la capitale alors que son départ semblait en bonne voie il y a encore quelques semaines…

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG à arriver en fin de contrat l’été prochain. D’autres éléments tels que Angel Di Maria et Xavi Simons sont également concernés, et le jeune milieu de terrain néerlandais de 18 ans semblait même bien parti pour un départ libre en fin de saison. Mécontent de son temps de jeu en première partie de saison, Simons a finalement été intégré peu à peu à en équipe première par Mauricio Pochettino, ce qui a inversé la tendance pour son avenir au PSG comme l’a expliqué le journaliste Fabrizio Romano dans son podcast, Here We Go.

« De bonnes chances de prolonger Xavi Simons »