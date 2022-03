Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision tonitruante avec Pochettino !

Publié le 10 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Après la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions, l'avenir de Mauricio Pochettino est plus que jamais incertain et pourrait bien être tranché plus rapidement que prévu.

Comme trop souvent ces dernières saisons, le PSG s'est effondré en Ligue des champions. Malgré sa domination contre le Real Madrid, le club de la capitale ne verra pas les quarts de finale après sa défaite sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu (1-3). Une situation qui fragilise l'avenir de Mauricio Pochettino, bien que Leonardo ait affirmé que « Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça . » En interne, la situation serait bien différente.

Le PSG sur le point de se séparer de Pochettino ?