Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt met la pression sur Pablo Longoria !

Publié le 10 mars 2022 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 10 mars 2022 à 8h31

Cet hiver, l’OM n’a pas réalisé de grosse vente. Ce qui n’aurait pas plu à Frank McCourt, le propriétaire du club, qui espérait récupérer un peu d’argent.

La situation n’est plus tranquille à Marseille. Après un début d’année 2022 convaincant, l’OM est rentré dans le rang. Si les résultats suivaient, le niveau de jeu devenait inquiétant. Et ce qui devait arriver arriva. Sur les trois derniers matchs de Ligue 1 (dont deux à domicile contre Clermont et Monaco), l’OM n’a pris qu’un point. La pression se fait beaucoup plus forte sur les épaules de Jorge Sampaoli, mais aussi celles de Pablo Longoria.

Frank McCourt espérait une grosse vente cet hiver