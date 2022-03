Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria sur le départ ? La réponse

Publié le 10 mars 2022 à 7h45 par La rédaction

Libre en juin, Angel Di Maria va-t-il prolonger au PSG ? Analyse.

Interrogé récemment sur son avenir au micro de TNT Sport , Angel Di Maria, qui est libre en juin, n’avait pas masqué ses intentions : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat . »

Tout pourrait dépendre de l’investissement nécessaire à l’après-Mbappe…