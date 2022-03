Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

10 mars 2022

Du côté de l’OM, cela se tend de plus en plus autour de Jorge Sampaoli. De quoi ouvrir alors la porte à un possible départ de l’entraîneur argentin ?

Il y a un an maintenant, Jorge Sampaoli débarquait du côté de l’OM. Et si l’Argentin a rapidement réussi à gagner le coeur des supporters, sa cote de popularité est actuellement en train de descendre en flèche. Compte tenu des résultats et de ses choix tactiques qui ne manquent pas d’étonner, Sampaoli voit les critiques se multiplier. La situation se complique ainsi pour l’entraîneur de l’OM, dont l'avenir sur la Canebière est même remis en question…

Un départ pour Sampaoli ?