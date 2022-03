Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ se rapproche pour Paul Pogba !

Publié le 10 mars 2022 à 19h30 par T.M.

Proche du PSG l’été dernier, Paul Pogba était finalement resté à Manchester United. Mais voilà que le Français arrive au terme de son contrat avec les Red Devils et son avenir semble s’écrire de plus en plus loin d’Old Trafford. Explications.

En décembre 2020, Mino Raiola avait lâché une énorme bombe concernant l’avenir de Paul Pogba, expliquant qu’un départ de Manchester United était proche. Par conséquent, lors du dernier mercato estival, il était annoncé que le Français ferait ses valises. Le champion du monde était d’ailleurs annoncé très proche du PSG, mais avec l’arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes, l’affaire a finalement capoté. Pogba est donc resté à Manchester United, mais son départ ne serait que partie remise. En effet, le joueur de Ralf Rangnick est dans sa dernière année de contrat et en l’absence de prolongation pour le moment, il pourra donc partir libre en juin prochain et rejoindre ainsi le club de son choix. De quoi forcément intéresser du monde et du beau monde. A la recherche de sang neuf au milieu de terrain, le PSG n’aurait pas lâché l’affaire pour Paul Pogba, mais attention au Real Madrid, prétendant de longue date, ainsi qu’à la Juventus, toujours très intéressée à l’idée de faire revenir La Pioche dans le Piémont.

Un avenir loin de Manchester United pour Pogba ?