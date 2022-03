Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le fiasco, le Qatar prépare sa révolution à Paris !

Publié le 10 mars 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Au lendemain du fiasco européen du PSG, l'heure est déjà aux interrogations sur la suite du projet QSI et sur les décisions que Doha va prendre. L'avenir de Mauricio Pochettino semble scellé, tandis que le flou règne pour Leonardo pendant que Nasser Al-Khelaïfi semble plus à l'abri.

Mercredi soir, le PSG est retombé dans ses travers. En effet, après sa victoire contre le Real Madrid au Parc des Princes (1-0), le club parisien se présentait en position de force sur la pelouse du Santiago Bernabeu et a d'ailleurs réalisé une première heure de grande qualité, maîtrisant le match en trouvant même le chemin des filets grâce à Kylian Mbappé. Mais après l'erreur de Gianluigi Donnarumma, le PSG s'est liquéfié et Karim Benzema en a profité pour inscrire un triplé sensationnel qui a sonné le glas des espoirs parisiens qui ont fini par s'incliner 3 buts à 1 laissant filer la qualification pour les quarts de finale. Par conséquent, après un tel fiasco, des grands changements pourraient intervenir si l'on se fie au passé récent du PSG. En 2017, après la remontada contre le FC Barcelone, premier traumatisme européen du PSG version QSI, le Qatar avait sorti le chéquier pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Deux ans plus tard, la déroute face à Manchester United avait eu des conséquences au sein de la direction puisque c'est Leonardo qui avait fait son retour pour remplacer Antero Henrique au poste de directeur sportif. Entre les deux, Unai Emery n'avait pas survécu à l'élimination contre le Real Madrid en 2018. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ?

Pochettino, Leonardo, Mbappé... ça va bouger au PSG