Mercato - PSG : La première victime du fiasco contre le Real Madrid est connue !

Publié le 10 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de la déroute du PSG contre le Real Madrid, les conséquences de ce fiasco sont déjà discutées et la première victime est toute trouvée : Mauricio Pochettino.

Comme après chaque désillusion européenne, le PSG pourrait entamer de grands changements dans les prochains mois. Après le remontada au Nou Camp en 2017, le Qatar sortait le chéquier pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. En 2019, après le fiasco contre Manchester United, c'est au sein de la direction qu'il y a eu de gros changements puisqu'Antero Henrique a été remplacé par Leonardo, qui faisait son retour au poste de directeur sportif du PSG. Qu'en sera-t-il cette fois ? Le premier fusible semble se nommer Mauricio Pochettino. Après la rencontre, au micro de RMC Sport , le technicien argentin a préféré repousser la question : « C’est impossible de parler de ça maintenant. On est tellement déçus. On va devoir tous se relever car c’est un moment difficile pour nous ». Un sentiment partage par Leonardo. « On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça », explique le directeur sportif du PSG à RMC Sport . Et pourtant, l'avenir de l'Argentin semble décidé.

Pochettino, ça sent la fin