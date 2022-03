Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une annonce sur son avenir !

Publié le 10 mars 2022 à 9h15 par A.M.

Alors que le PSG vient de connaître une nouvelle déconvenue européenne, Mauricio Pochettino sait que son avenir est incertain. Mais il préfère ne pas y penser pour le moment.

Le PSG a refait le coup. Alors que les Parisiens semblaient être idéalement placés pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions, tout s'est écroulé en moins de 30 minutes. En effet, après sa victoire au Parc des Princes (1-0) le PSG avait parfaitement géré la première heure de jeu sur la pelouse du Santiago Bernabeu et menait même au score grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais après l'erreur de Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema a inscrit un triplé qui élimine le PSG (1-3). Une nouvelle désillusion qui sème le doute sur l'avenir de Mauricio Pochettino.

«On est tellement déçus»