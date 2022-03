Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 10 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Déjà critiqué ces derniers mois, Leonardo pourrait bien être l'une des principales victimes du fiasco du PSG contre le Real Madrid.

La désillusion subie par le PSG mercredi soir va laisser des traces. En effet, malgré une maitrise impressionnante au match aller et durant la première heure au retour, les Parisiens se sont complétement liquéfiés après l'erreur de Gianluigi Donnarumma qui a engendré l'égalisation de Karim Benzema. L'attaquant français inscrira deux autres buts pour envoyer le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Des changements importants sont attendus au PSG après cette déroute. Et Leonardo pourrait en faire les frais.

Leonardo prêt à démissionner ?