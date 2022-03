Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce sur l’avenir de Philippe Coutinho !

10 mars 2022

Alors que Philippe Coutinho rayonne depuis son arrivée à Aston Villa, Steven Gerrard s’est encore une fois prononcé sur la possibilité de conserver le Brésilien.

Au FC Barcelone, Philippe Coutinho n’était plus en odeur de sainteté. Après avoir longtemps cherché à s’en débarrasser, le club catalan a fini par trouver la solution cet hiver. Le Brésilien a ainsi été prêté à Aston Villa, un prêt assorti d’une option d’achat de 40M€. Et du côté de Birmingham, sous les ordres de Steven Gerrard, Coutinho retrouve toutes ses sensations et impressionne. Ainsi, de plus en plus, il est question d’un possible transfert définitif du milieu offensif à Aston Villa.

« Aucun sens de prendre des décisions maintenant »