Mercato - Barcelone : L’annonce lourde de sens de Gerrard sur l'avenir de Coutinho !

Publié le 8 mars 2022 à 0h30 par La rédaction

S’il n’a disputé que 7 matchs depuis son arrivée à Aston Villa, Philippe Coutinho séduit son entraîneur Steven Gerrard, qui aimerait bâtir son équipe autour de lui.

En difficulté depuis son transfert au FC Barcelone en 2018, Philippe Coutinho a été prêté à Aston Villa lors du dernier mercato hivernal. Séduisant depuis son arrivée chez les Villans , l’international brésilien a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 7 matchs, pour le plus grand bonheur des supporters de son nouveau club. Alors qu’une option d’achat de 40M€ est comprise dans le deal, Steven Gerrard est séduit par son ancien coéquipier, et aimerait le conserver.

« Nous devons construire autour de talents comme Phil »