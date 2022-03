Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sadio Mané reçoit un incroyable appel du pied de Marseille !

Publié le 10 mars 2022 à 17h45 par D.M.

Coéquipier de Sadio Mané au sein de l'équipe nationale du Sénégal, Bamba Dieng a lancé un nouvel appel au buteur de Liverpool. L'attaquant de l'OM espère qu'il le rejoindra, un jour, à Marseille.

L’euphorie s’était installée dans le car de l’équipe du Sénégal le 6 février dernier. Quelques heures avant, les hommes d’Aliou Cissé avaient remporté la Coupe d’Afrique des Nations en battant l’Egypte aux tirs-au-but. Une joie partagée sur les réseaux sociaux par Pape Gueye. Le joueur de l’OM avait publié une story dans laquelle son coéquipier, Sadio Mané, adressait un message à Pablo Longoria. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » a vait confié hilare l’attaquant de Liverpool.

« J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici »