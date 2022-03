Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un message clair sur le marché !

Publié le 10 mars 2022 à 16h00 par A.M.

Suivi par le FC Barcelone depuis très longtemps, Dani Olmo affiche toutefois sa volonté de rester au RB Leipzig où son contrat court jusqu'en juin 2024.

Très actif sur le marché cet hiver, le FC Barcelone s'est bien renforcé avec les arrivées de Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré. Une recrutement qui a permis à Xavi de redresser la barre au Barça qui ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin. De nombreux noms circulent du côté de la Catalogne où Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta ou encore Franck Kessié pourraient prochainement atterrir. Mais ce n'est pas tout puisque le profil de Dani Olmo plaît toujours à Xavi. Cependant, le milieu offensif de Leipzig se sent bien en Allemagne.

Olmo veut rester à Leipzig