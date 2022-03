Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit la réponse d'un futur renfort !

Publié le 10 mars 2022 à 19h00 par La rédaction

Prêté à Galatasaray afin d’obtenir du temps de jeu, Iñaki Peña a avoué être flatté par les paroles de Xavi, néanmoins, celui-ci reste concentré sur sa fin de saison.

Cantonné à un rôle de troisième gardien du FC Barcelone derrière Marc-André ter Stegen et Neto, Iñaki Peña a été prêté à Galatasaray lors du mercato hivernal. Avec la blessure de Fernando Muslera, le portier de 23 ans retrouve du temps de jeu en Turquie, où il a disputé tous les matchs depuis son arrivée. Actuellement à la recherche d’un gardien capable de concurrencer ter Stegen, les dirigeants Blaugrana pourraient faire confiance à l’Espagnol. Alors qu’Iñaki Peña retrouvera son club formateur en 8èmes de finale de Ligue Europa, Xavi a déclaré l’attendre en vue de la saison prochaine.

« C’est une source de fierté et de bonheur pour moi »