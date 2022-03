Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une réponse d’Alban Lafont !

Publié le 10 mars 2022 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, Marc-André ter Stegen ne fait plus forcément l’unanimité. Ainsi, alors que le nom d’Alban Lafont a dernièrement été associé au club catalan, le portier du FC Nantes s’est prononcé sur son avenir.

Cet été, cela pourrait considérablement bouger au FC Barcelone, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Et parmi les victimes au sein de l’effectif de Xavi, on pourrait notamment retrouver Marc-André ter Stegen. Si l’Allemand est toujours numéro 1 dans les buts du Barça, il n’est plus aussi impérial. D’ailleurs, le portier blaugrana ne serait aujourd’hui plus intransférable et l’idée de voir partir Ter Stegen à l’intersaison fait de plus en plus parler.

Les ambitions de Lafont