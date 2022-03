Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aura sa chance avec Zinedine Zidane !

Publié le 10 mars 2022 à 17h10 par A.C.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane est le grand favori pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain.

Après la désillusion de Madrid, un vent de changement souffle sur le Paris Saint-Germain. La principale victime pourrait bien être Mauricio Pochettino, alors que nous vous avions déjà parlé de son futur départ sur le10sport.com. Interrogé sur son avenir juste après la défaite face au Real Madrid, l’entraineur du PSG a tenté d’esquiver la question. « Mon avenir et celui de Mbappé ? C’est impossible de parler de ça maintenant » a déclaré Pochettino, au micro de RMC Sport . « On est tellement déçus. On va devoir tous se relever car c’est un moment difficile pour nous ». Pourtant, son remplaçant semble déjà se préciser...

Zidane prêt à discuter avec le PSG en fin de saison