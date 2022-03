Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup dur pour Xavi avec cette piste à 0€ !

Publié le 10 mars 2022 à 13h00 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone, César Azpilicueta aurait déjà vu son contrat être prolongé d’une saison par Chelsea. Une situation qui n’arrange pas le Barça qui ne souhaite pas abandonner pour autant.

Le FC Barcelone se prépare à un été rythmé. Depuis l’arrivée de Xavi à la tête de l’équipe, le Barça redevient séduisant mais surtout vainqueur. Le club catalan est remonté à la 3ème place de Liga et commence à sécuriser sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Afin d’y faire bonne figure, Joan Laporta anticipe déjà le mercato estival. César Azpilicueta, le défenseur de Chelsea, est l’une des pistes du Barça. Mais ce dossier viendrait de grandement se compliquer…

César Azpilicueta aurait déjà prolongé d’une saison