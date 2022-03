Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria relance le feuilleton Vidal !

Publié le 10 mars 2022 à 10h30 par A.C.

Souvent lié à l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Arturo Vidal pourrait bien être l’un des prochains renforts de Pablo Longoria.

Le prochain renfort de l’Olympique de Marseille, pourrait bien venir de Serie A. Cela fait plus d’un an que le nom d’Arturo Vidal est lié à l’OM, où il pourrait d’ailleurs retrouver son ancien mentor Jorge Sampaoli. Il existe toutefois plusieurs obstacles à cette arrivée. Le premier est bien sûr le salaire, puisque Vidal gagne entre 6,5 et 7M€ par an à l’Inter et il ne semble pas forcément disposé à le revoir à la baisse. L’autre obstacle est l’âge, puisque le Chilien aura bientôt 35 ans on ne peut pas vraiment dire qu’il ait montré une forme physique éblouissante ces derniers mois, en Italie.

Vidal a reçu une offre de la part de l’OM