Mercato - OM : Ce buteur de Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 mars 2022 à 23h15 par D.M.

Courtisé par plusieurs équipes anglaises lors des dernières sessions de transferts, Bamba Dieng a fait le point sur son avenir à l'OM.

Arrivé à l’OM en octobre 2020, Bamba Dieng n’a pas mis longtemps avant de se montrer en Ligue 1. En septembre dernier, l’attaquant sénégalais avait dévoilé son talent aux yeux de la France, inscrivant un doublé face à l’AS Monaco, puis un but la semaine suivante face à Rennes. Des prestations, qui ont tapé dans l’œil de plusieurs équipes étrangères. Lors du dernier mercato hivernal, Bamba Dieng figurait notamment dans le viseur de West Ham. Malgré la concurrence d’Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu, le joueur est resté à Marseille, mais son avenir pourrait revenir au centre de l’actualité dans les prochains mois.

« Je vais continuer à jouer avec l’OM, jusqu’à ce que le bon Dieu fasse ce qu’il doit faire »