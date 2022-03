Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup dur pour Laporta dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 10 mars 2022 à 22h00 par La rédaction

Désireux de renforcer leur effectif lors du mercato estival, les dirigeants de la Juventus pourraient tenter d’attirer Ryan Gravenberch.

Habituée à jouer les premiers rôles en Europe, la Juventus a eu plus de mal lors des dernières saisons. La Vieille Dame a perdu le titre de champion d’Italie qu’elle avait remporté 9 fois de suite, et n’a plus dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 4 ans. Désireux de retrouver les sommets, les dirigeants Bianconeri veulent renforcer leur effectif en conséquence. Après avoir enregistré l’arrivée de Dusan Vlahovic cet hiver, la Juve aimerait voir Paul Pogba effectuer son grand retour au mercato estival. En plus de l’international français, un milieu de terrain de l’Ajax serait également ciblé.

La Juventus veut Ryan Gravenberch