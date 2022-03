Foot - PSG

PSG - Polémique : La presse espagnole s’attaque à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 10 mars 2022 à 11h30 par A.C.

Au lendemain de l’élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, la presse espagnole vise le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo, qui auraient haussé le ton dans les couloirs du stade Santiago Bernabeu.

C’est un nouvel échec cuisant. Devant après le match aller, dominateurs pendant au moins une heure au retour, le Paris Saint-Germain s’est écroulé sur la toute fin face au Real Madrid de Karim Benzema. Auteur d’un fantastique triplé, le Français a surclassé l’équipe de son compatriote Kylian Mbappé, qui a de son côté marqué tous les buts du PSG sur les deux matchs. Cette défaite va laisser des traces, puisque certains semblent déjà y voir un adieu à Mauricio Pochettino, qui a déjà été proche du départ cet automne selon nos informations. La presse espagnole ne manque également pas de doucher les espoirs du PSG pour Mbappé, qui après cette élimination de la Ligue des Champions semble plus que jamais proche d’un départ au Real Madrid. Pour ne rien arranger, une polémique parallèle a commencé à enfler, puisque des accidents impliquant les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient eu lieu juste après la rencontre...

Coups, insultes, menaces... une fin de soirée agitée pour le président du PSG