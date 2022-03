Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Pochettino !

Publié le 10 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Après la défaite du PSG contre le Real Madrid (1-3), Mauricio Pochettino n'a pas caché sa colère sur le premier but de Karim Benzema, coupable d'une faute sur Gianluigi Donnarumma d'après l'Argentin.

La défaite contre le Real Madrid est dure à digérer pour le PSG (1-3). Et pour cause, les Parisiens semblaient idéalement placés pour se hisser en quart de finale de la Ligue des champions. Après sa victoire à l'aller, le club de la capitale menait 1 à 0 à l'heure de jeu sur la pelouse du Santiago Bernabeu et affichant une maitrise totale du match. Mais l'erreur de Gianluigi Donnarumma a totalement enrayé la machine permettant à Karim Benzema d'inscrire un triplé dans la foulée et d'envoyer le Real Madrid en quart de finale de la C1 (3-1). Toutefois, l'action sur laquelle le Real Madrid égalise fait débat puisque l'attaquant madrilène charge le portier du PSG. Et Mauricio Pochettino est persuadé qu'il y avait faute.

«C'est une honte»