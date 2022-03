Foot - PSG

PSG : Le malaise s’accentue autour de Keylor Navas !

Publié le 9 mars 2022 à 21h10 par La rédaction

Ce mercredi, Mauricio Pochettino a fait le choix de titulariser Gianluigi Donnarumma face au Real Madrid. Une décision qui resterait quelque peu en travers de la gorge de Keylor Navas.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino opte pour l’alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Toutefois, dans cette lutte entre les deux gardiens du PSG, un moment important semble être arrivé. En effet, titulaire pour le huitième de finale aller face au Real Madrid, l’Italien est à nouveau dans les buts ce mercredi pour affronter les Merengue. « Je pense que nous devons faire un choix entre les deux et c'est difficile. Quand vous prenez ce genre de décision, vous pensez toujours que vous êtes injuste envers l'autre, mais il n'y a qu'un seul gardien qui peut jouer », s’est justifié Pochettino.

Le spleen de Navas

Plus que jamais, Gianluigi Donnarumma semble être le choix numéro 1 au PSG dans les grands rendez-vous. Au grand dam de Keylor Navas. Et alors que le Costaricien semblait avoir de plus en plus de mal à gérer cette situation avec son coéquipier, le malaise semble se confirmer avec ce choix de Mauricio Pochettino pour affronter le Real Madrid. En effet, comme l’explique le journaliste Fabrice Hawkins, Navas vivrait très mal le fait d’être remplaçant pour ce choc.