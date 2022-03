Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, concurrence... La grosse mise au point de Donnarumma !

Publié le 9 mars 2022 à 12h45 par D.M.

En concurrence avec Keylor Navas cette saison, Gianluigi Donnarumma assure que l'entente est cordiale. Malgré cette relation, le portier italien n'a pas caché son envie de jouer régulièrement sous le maillot du PSG.

Mauricio Pochettino a un énorme casse-tête à régler cette saison. Le technicien argentin a, à sa disposition, deux gardiens de classe mondiale. Performant lors du dernier exercice, Keylor Navas a été rejoint au PSG par Gianluigi Donnarumma, nommé meilleur joueur du dernier Euro. Difficile pour le technicien argentin d’établir une hiérarchie claire. Le coach parisien se contente d’alterner, même si les choix s’annoncent délicats à l’approche d’échéances importantes comme le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Certaines sources évoquent une titularisation de Donnarumma, même si Pochettino a esquivé le sujet en conférence de presse.

« Cette situation me fait grandir »