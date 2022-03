Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Pochettino annonce la couleur !

Publié le 8 mars 2022 à 18h10 par T.M.

Avant le match retour face au Real Madrid, l’incertitude plane encore et toujours sur l’identité du gardien qui sera aligné pour ce match. Mauricio Pochettino a donc été interrogé sur les cas de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino privilégie l’alternance entre ses deux gardiens, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. L’entraîneur du PSG refuse ainsi de trancher clairement, mais pour ce match retour face au Real Madrid, l’heure du choix pourrait bien sonner. Alors que l’Italien était titulaire lors de la première manche contre les Merengue, il pourrait bien être à nouveau dans les buts au Bernabeu. Dans ce duel face à Navas, Donnarumma semble ainsi prendre l’avantage, mais devant les journalistes ce mardi, Mauricio Pochettino n’a pas voulu en dire trop.

« L'un jouera et l'autre attendra »