PSG - Malaise : Riolo dézingue totalement Neymar !

Publié le 8 mars 2022 à 5h00 par T.M.

Suite au match de Neymar contre l’OGC Nice, les critiques pleuvent à l’encontre du Brésilien. Daniel Riolo s’est lui aussi lâché.

Samedi soir, sur la pelouse de l’Allianz Riviera, le PSG avait certainement déjà la tête tournée vers le Real Madrid. L’OGC Nice en a alors profité pour faire tomber le leader de la Ligue 1 grâce à un but d’Andy Delort. Il faut dire également que les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont pas vraiment fait un grand match. Cela vaut notamment pour Neymar. Alors que le Brésilien a multiplié les pertes de balle, les critiques ont fusé à la fin du match contre Neymar.

« Neymar n’avance plus »