PSG : Achraf Hakimi s’enflamme pour un joueur du FC Barcelone !

Publié le 7 mars 2022 à 21h45 par D.M.

Evoluant au même poste que Daniel Alves, Achraf Hakimi n'hésite pas à prendre exemple sur son ainé, passé par le PSG et aujourd'hui au FC Barcelone.

Agé seulement de 23 ans, Achraf Hakimi est l’une des références à son poste. Positionné au poste de latéral droit, l’international marocain impressionne, notamment pour ses qualités offensives. Le joueur n’hésite pas à monter pour créer le danger et à servir au mieux ses partenaires. Depuis le début de saison, Hakimi a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives sous le maillot du PSG. Formé au Real Madrid, il n’hésite pas à s’inspirer des meilleurs et notamment d’une star du FC Barcelone.

Daniel Alves, une référence pour Achraf Hakimi