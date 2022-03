Foot - PSG

PSG - Insolite : Hakimi raconte une scène surréaliste avec Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 23h45 par D.M.

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a dévoilé une anecdote amusante. Les deux hommes s'étaient arrêtés sur une aire d'autoroute en octobre dernier pendant un déplacement à Rennes. Une scène, qui avait fait le tour des réseaux sociaux.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé entretiennent un lien très étroit. Les deux hommes sont très proches et passent énormément de temps ensemble. Ce lundi, le latéral droit est revenu sur sa relation avec le champion du monde. « Nous sommes deux jeunes hommes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, des jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe simplement du temps ensemble… On s’apprécie l’un et l’autre » a confié Hakimi dans un entretien accordé au Parisien . L’occasion pour lui de revenir sur une scène, qui avait fait le tour des réseaux sociaux..

« On s’est retrouvés en voiture »