Foot - PSG

PSG : Les mots forts d'Achraf Hakimi sur la méthode Pochettino !

Publié le 8 mars 2022 à 1h45 par D.M.

Achraf Hakimi s'est exprimé sur sa relation avec Mauricio Pochettino. L'international marocain n'a pas tari d'éloges à l'égard de son entraîneur au PSG.

Le PSG a frappé fort lors du dernier mercato estival. Le club parisien a notamment dépensé plus de 65M€ pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi. Un joueur suivi de longue date par Mauricio Pochettino. « Achraf est un jeune joueur que je suivais déjà à l'époque où j'étais à Tottenham. Il est très endurant, son potentiel physique est énorme. Il est jeune, il doit encore mûrir au niveau défensif mais il apporte beaucoup en attaque » confiait le technicien argentin en septembre dernier. Proche de son entraîneur au PSG, Hakimi n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Je n’ai connu que des grands entraîneurs »