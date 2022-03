Foot - PSG

PSG - Polémique : Leonardo, Al-Khelaïfi... Le rapport accablant de l’arbitre après le Real Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 10h10 par A.C.

Des incidents ont eu lieu dans le vestiaire de l’arbitre, après l’élimination du PSG face au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions (3-1).

C’est une polémique qui prend de l’ampleur au lendemain de l’élimination catastrophique du Paris Saint-Germain. Remonté après la défaite de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait bondi de son siège à en croire les médias espagnols, se dirigeants directement vers le vestiaire de l’arbitre du soir en pestant sur la faute non sifflée sur Gianluigi Donnarumma. Une sorte d’échauffourée aurait ainsi eu lieu autour du Néerlandais Danny Makkelie, impliquant notamment le président du PSG, mais également son directeur sportif Leonardo et des hommes du Real Madrid voulant calmer les choses.

L’arbitre du match dénonce un « comportement agressif »