PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Pochettino explique son choix pour le Real Madrid !

9 mars 2022

Alors qu'il a préféré Gianluigi Donnarumma à Keylor Navas au match aller face au Real Madrid, Mauricio Pochettino a décidé de conforter l'Italien ce mercredi soir pour la phase retour. Une décision que le coach du PSG a expliquée peu avant le coup d'envoi de la rencontre.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino a préféré alterner entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans la cage du PSG. Et alors qu'il avait choisi l'Italien pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, on pouvait penser que le coach parisien allait opter pour Keylor Navas pour le deuxième acte de ce mercredi soir. Toutefois, Mauricio Pochettino a créé la surprise, préférant titulariser une nouvelle fois Gianluigi Donnarumma.

«Il n'y a qu'un seul gardien qui peut jouer»