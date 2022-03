Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces nouvelles révélations sur ces deux recrues hivernales de Dupraz !

Publié le 10 mars 2022 à 23h00 par D.M.

Président du SCO d'Angers, Saïd Chabane est revenu sur le départ de Sada Thioub et de Paul Bernardoni, aujourd'hui à l'ASSE. Le dirigeant ne regrette pas ces transferts.

Désireux de renforcer son groupe après son arrivée à l’ASSE, Pascal Dupraz s’est montré actif lors du dernier mercato hivernal. Le technicien français a notamment enregistré les arrivées de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, qui avaient débuté la saison sous le maillot du SCO d’Angers. Deux coups annoncés en exclusivité par le 10Sport.com en janvier dernier. Ce jeudi, Saïd Chabane est revenu sur le départ de ces deux joueurs. Le dirigeant angevin a laissé entendre que Thioub et Bernardoni n’étaient pas heureux dans son club.

« Ceux qui restent doivent être heureux »