Une star du PSG est attendue à l'étranger !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Edin Terzic a notamment évoqué ses retrouvailles avec Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain. Ce dernier avait notamment été buteur lors des matchs de poules à l’automne dernier, mais a surtout passé deux saisons au Borussia Dortmund.

Ça commence à faire beaucoup. Après s’être croisés en septembre et en décembre dernier pour les phases de poule de la Ligue des Champions, le PSG et Dortmund se retrouvent en demi-finale. Et pour le moment, l’avantage est côté Parisien !

« Achraf nous a bien embêtés au match aller »

Le PSG reste en effet sur un match nul, mais surtout une victoire à domicile, avec Achraf Hakimi qui avait marqué face à son ancien club. « Achraf nous a bien embêtés au match aller » a expliqué Edin Terzic, le coach du BVB, qui était présent ce mardi en conférence de presse.

« Nous voulons l’empêcher d’aller en finale de la Ligue des Champions »