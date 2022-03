Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz lâche une grande réponse pour un retour de Cabella !

Publié le 10 mars 2022 à 17h00 par D.M.

Depuis que Rémy Cabella a résilié son contrat avec Krasnodar, les rumeurs autour d'un retour à l'ASSE enflent. Mais ce jeudi, Pascal Dupraz a mis les choses au clair dans ce dossier.

Présent dimanche dernier à Geoffroy-Guichard pour assister au match face au FC Metz, Rémy Cabella garde une énorme côte de popularité à Saint-Etienne. Passé par l’ASSE entre 2017 et 2019, le milieu offensif a été acclamé par les supporters des Verts , qui pour certains, espèrent son retour en Ligue 1. Libre de tout contrat après avoir résilié son contrat avec Krasnodar, Cabella a reçu, ces derniers jours, plusieurs appels de la part de ses anciens coéquipiers à l’ASSE. Mais à en croire Pascal Dupraz, son retour n’est pas d’actualité.

Le retour de Cabella n'a pas été évoqué en interne