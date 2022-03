Foot - Mercato

Mercato : Cabella a déjà une piste pour rebondir !

Publié le 9 mars 2022 à 15h04 par La rédaction

Après avoir résilié son contrat à Krasnodar, Rémy Cabella suscite déjà l'intérêt de l'Olympiakos qui pourrait l'attirer libre.