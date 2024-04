Real Madrid : Un transfert à 100M€ plombé par un phénomène ?

Pierrick Levallet

Avant de mettre la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid a tenté d'autres coups sur le mercato. Le club madrilène souhaitait notamment s'attacher les services d'Harry Kane pour compenser le départ de Karim Benzema l'été dernier. Mais finalement, les Merengue ont tiré un trait sur le buteur anglais pour ne pas plomber un certain Endrick.

Cet été, le mercato promet d’être intéressant du côté du Real Madrid. Le club madrilène devrait enfin mettre la main sur Kylian Mbappé, qui a annoncé au PSG son départ libre à l’issue de la saison. Mais avant de revenir à la charge pour la star de 25 ans, les Merengue avaient prévu d’autres coups sur le marché des transferts. Le Real Madrid cherchait notamment le remplaçant de Karim Benzema, parti à Al-Ittihad en Arabie Saoudite.

Avant Mbappé, le Real Madrid rate un transfert à 100M€ https://t.co/K5M1K10lhe pic.twitter.com/zBwUpayDqG — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Le Real Madrid a tiré un trait sur Kane...

La presse espagnole a alors révélé que Carlo Ancelotti réclamait un certain Harry Kane. Le buteur anglais souhaitait quitter Tottenham, et le Real Madrid faisait partie de ses prétendants. Cependant, son transfert était estimé à 100M€, et son salaire à 25M€. La Casa Blanca avait alors jugé l’opération bien trop onéreuse. Le Bayern Munich en a donc profité pour doubler Florentino Pérez dans ce dossier. Mais ce ne serait pas la seule raison de l’échec du Real Madrid pour Harry Kane.

... pour qu'Endrick puisse s'épanouir